Привычка усиленно кормить домашних кошек и собак перед зимой может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. В отличие от манула Тимофея из Московского зоопарка, который ежегодно набирает вес к холодам, питомцам, живущим в тёплых квартирах, дополнительные жировые запасы обычно не нужны. Об этом Life.ru рассказала ветеринарный диетолог Екатерина Нигова.

Киты и верблюды — ближайшие эволюционные родственники, но мы же не пытаемся отправить верблюда жить на дно океана? С дикими и домашними кошками ситуация похожая. У манулов, медведей и песцов есть уникальный механизм: их организм умеет консервировать жир без вреда для здоровья. Екатерина Нигова Ветеринарный диетолог

Каждую осень манул Тимофей становится героем соцсетей благодаря своей зажировке. Дикий кот заметно округляется, готовясь к зиме. В естественной среде обитания накопленные запасы помогают животному переживать сильные морозы и периоды недостатка добычи. Однако домашние кошки и собаки живут в других условиях. По словам Ниговой, регулярное перекармливание не помогает им подготовиться к холодам, а повышает риск ожирения и связанных с ним заболеваний.

Кому зимой действительно нужно больше корма

Холод может увеличивать потребность животных в энергии, прежде всего если они постоянно находятся на улице. Поэтому рацион собак вольерного содержания в морозы иногда приходится увеличивать.

Но для питомцев, которые проводят большую часть времени в отапливаемых помещениях, наступление зимы не означает, что порции нужно делать больше.

Более того, в холодное время года активность домашних животных нередко снижается. Если летом собака подолгу гуляла или бегала на даче, то зимой её прогулки могут стать значительно короче. В такой ситуации прежнее количество корма способно оказаться избыточным.

Нигова советует учитывать уровень активности питомца и не компенсировать недостаток прогулок дополнительными лакомствами. При необходимости калорийность рациона следует корректировать с учётом состояния животного.

Чем опасен лишний вес

По данным всероссийского исследования «Индекс здоровья питомцев», проведённого Аналитическим центром НАФИ совместно с Royal Canin, у 21% домашних животных выявлен лишний вес, а у 6% — ожирение.

При этом многие владельцы не контролируют количество корма: 55% насыпают его без весов и мерных стаканов, а у 21% питомцев миска остаётся наполненной постоянно.

Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на суставы и связана с повышенным риском нарушений обмена веществ. У кошек ожирение, в частности, повышает вероятность развития сахарного диабета.

Отдельную опасность представляет резкий отказ от еды. У кошек, особенно имеющих лишний вес, длительное голодание может спровоцировать липидоз печени — тяжёлое заболевание, требующее ветеринарной помощи.

Как заметить, что питомец набирает вес

Чтобы вовремя обнаружить изменения, Нигова рекомендует регулярно фотографировать животное в одинаковой позе.

«Лучше взять за правило раз в неделю фотографировать питомца в одной и той же позе на светлом фоне: по фото изменения контуров тела заметны лучше всего», — посоветовала специалист.

Также стоит обращать внимание на очертания талии и возможность прощупать рёбра. Если талия постепенно исчезает, а рёбра становятся плохо различимыми под слоем жира, необходимо оценить состояние питомца и его рацион вместе с ветеринарным специалистом.