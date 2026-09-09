Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 17:21

Электроснабжение Геленджика полностью восстановили после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /24K-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /24K-Production

После атаки БПЛА ВСУ в Геленджике полностью восстановили электроснабжение жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Электричество вновь подаётся во все здания курорта и пригорода. Социальные учреждения также подключены к сети. К этому часу восстановительные работы завершены.

Локальный режим ЧС введён в микрорайоне Голубая Бухта Геленджика после атаки ВСУ
Локальный режим ЧС введён в микрорайоне Голубая Бухта Геленджика после атаки ВСУ

Напомним, ночь на 9 сентября стала для города самой массовой и продолжительной по количеству атак беспилотников. Аппараты фиксировали над Геленджиком в течение всей ночи, их уничтожали средства ПВО и мобильные огневые группы. Налёты беспилотников привели к повреждению электроподстанции, из-за чего несколько районов города остались без света. Электричество пропало в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща и на отдельных улицах Геленджика. Погибших и пострадавших нет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar