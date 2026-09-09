Электроснабжение Геленджика полностью восстановили после атаки ВСУ

Электричество вновь подаётся во все здания курорта и пригорода. Социальные учреждения также подключены к сети. К этому часу восстановительные работы завершены.

Напомним, ночь на 9 сентября стала для города самой массовой и продолжительной по количеству атак беспилотников. Аппараты фиксировали над Геленджиком в течение всей ночи, их уничтожали средства ПВО и мобильные огневые группы. Налёты беспилотников привели к повреждению электроподстанции, из-за чего несколько районов города остались без света. Электричество пропало в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща и на отдельных улицах Геленджика. Погибших и пострадавших нет.