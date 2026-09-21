Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко ответила Меган Моббс — дочери экс-спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога после её заявления о погибшем украинце.

Ранее Моббс прокомментировала гибель 32-летнего жителя Днепропетровской области, который утонул в реке, пытаясь скрыться от сотрудников ТЦК. Дочка Келлога заявила, что мужчина «погиб как трус, а мог погибнуть как герой». У погибшего остались жена и сын.

Мендель назвала такие слова неуместными.

«Трагедия не о «правильной смерти». Она о том, что человеку не оставили выхода», — написала экс-пресс-секретарь Зеленского в соцсетях.

По её мнению, комментарий Моббс лишь подчеркнул разрыв между теми, кто отправляет других на войну, и теми, кто платит за это собственной жизнью.

Мендель также напомнила, что Моббс называла принудительную мобилизацию «ценой свободы». При этом, как отметила экс-пресс-секретарь Зеленского, Келлог и его дочь не воевали на передовой.

В августе Келлог во время визита в Киев выступал за мобилизацию украинских женщин и ссылался на службу своей дочери. Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года. После ужесточения законодательства в мае 2024 года в стране регулярно появляются сообщения о конфликтах мужчин с сотрудниками ТЦК.

На Украине продолжаются ужасные бесчинства сотрудников ТЦК, они используют разные ухищрения, чтобы забрать побольше мужчин: теперь начали использовать автобусы «Новой почты» для силовой мобилизации. С начала 2026 года украинские ТЦК передали полиции сведения более чем о 1,5 млн предполагаемых уклонистов.