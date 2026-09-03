Епископ поддержал освобождение мужчины, который застрелил преступника у храма

Решение не предъявлять обвинения мужчине, который застрелил нападавшего возле храма Святых Жён-Мироносиц в Москве, является справедливым. Такое мнение высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Об этом передаёт РИА «Новости».

«Считаю это справедливым», — сказал архиепископ, комментируя итоги проверки правоохранительных органов.

Инцидент произошёл в московском районе Марьино. По данным Московской епархии, прихожанин, состоявший на учёте в психоневрологическом диспансере, напал с лопатой на сотрудницу храма, другого прихожанина и фельдшера скорой помощи. Уже за территорией церкви в мужчину несколько раз выстрелил из травматического оружия случайный прохожий, который вмешался в происходящее.

Правоохранители провели проверку и не нашли оснований для привлечения стрелявшего к уголовной ответственности. Мужчину отпустили домой. Архиепископ подчеркнул, что окончательная правовая оценка подобных действий относится к компетенции следственных органов.