Епископ поддержал освобождение мужчины, который застрелил преступника у храма
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Решение не предъявлять обвинения мужчине, который застрелил нападавшего возле храма Святых Жён-Мироносиц в Москве, является справедливым. Такое мнение высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Об этом передаёт РИА «Новости».
«Считаю это справедливым», — сказал архиепископ, комментируя итоги проверки правоохранительных органов.
Инцидент произошёл в московском районе Марьино. По данным Московской епархии, прихожанин, состоявший на учёте в психоневрологическом диспансере, напал с лопатой на сотрудницу храма, другого прихожанина и фельдшера скорой помощи. Уже за территорией церкви в мужчину несколько раз выстрелил из травматического оружия случайный прохожий, который вмешался в происходящее.
Правоохранители провели проверку и не нашли оснований для привлечения стрелявшего к уголовной ответственности. Мужчину отпустили домой. Архиепископ подчеркнул, что окончательная правовая оценка подобных действий относится к компетенции следственных органов.
Напомним, мужчина, напавший с лопатой на людей возле московского храма, пытался попасть на службу. Однако богослужения не было. На девушку-фельдшера нападавший кинулся с лопатой, которая лежала неподалёку. За пострадавшую заступился прохожий. Он выстрелил в обидчика, попав в шею и грудную клетку. От ранений тот скончался. Погибший состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Фельдшеру Полине провели трепанацию черепа. Сейчас девушка находится в искусственной коме.
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