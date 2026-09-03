Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 22:41

Епископ поддержал освобождение мужчины, который застрелил преступника у храма

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение не предъявлять обвинения мужчине, который застрелил нападавшего возле храма Святых Жён-Мироносиц в Москве, является справедливым. Такое мнение высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Об этом передаёт РИА «Новости».

«Считаю это справедливым», — сказал архиепископ, комментируя итоги проверки правоохранительных органов.

Инцидент произошёл в московском районе Марьино. По данным Московской епархии, прихожанин, состоявший на учёте в психоневрологическом диспансере, напал с лопатой на сотрудницу храма, другого прихожанина и фельдшера скорой помощи. Уже за территорией церкви в мужчину несколько раз выстрелил из травматического оружия случайный прохожий, который вмешался в происходящее.

Правоохранители провели проверку и не нашли оснований для привлечения стрелявшего к уголовной ответственности. Мужчину отпустили домой. Архиепископ подчеркнул, что окончательная правовая оценка подобных действий относится к компетенции следственных органов.

Момент нападения мужчины на медиков у храма на юге Москвы попал на видео
Момент нападения мужчины на медиков у храма на юге Москвы попал на видео

Напомним, мужчина, напавший с лопатой на людей возле московского храма, пытался попасть на службу. Однако богослужения не было. На девушку-фельдшера нападавший кинулся с лопатой, которая лежала неподалёку. За пострадавшую заступился прохожий. Он выстрелил в обидчика, попав в шею и грудную клетку. От ранений тот скончался. Погибший состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Фельдшеру Полине провели трепанацию черепа. Сейчас девушка находится в искусственной коме.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar