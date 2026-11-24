Личное доверие между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом способно приблизить урегулирование конфликта на Украине. Такую оценку дал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

Поводом для его комментария стала фотография, которую Трамп опубликовал после встречи с Путиным на саммите АТЭС. Американский президент сопроводил снимок словами о дружбе. Эпископос связал перспективы урегулирования с развитием более стабильных и предсказуемых отношений Москвы и Вашингтона.

«Убедительная позиция в этом направлении, строго говоря, не требует взаимопонимания между двумя лидерами, но способствует этому», — написал эксперт.

По мнению Эпископоса, перспектива улучшения отношений с США — один из главных стимулов для России к прекращению конфликта. Речь идёт прежде всего о стабильности и предсказуемости двусторонних связей.