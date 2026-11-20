Американский финансист Джеффри Эпштейн использовал модельные агентства и обещания успешной карьеры, чтобы вовлекать молодых девушек из России и других стран бывшего СССР в сеть сексуальной эксплуатации. Журналисты установили личности как минимум 17 женщин из постсоветских республик, связанных с этой системой. Об этом говорится в расследовании Reuters.

По данным агентства, Россия стала одним из основных направлений, где Эпштейн и его окружение искали девушек, в том числе несовершеннолетних. Посредниками выступали люди из модельного бизнеса, которые обещали начинающим моделям работу за рубежом и продвижение в индустрии моды.

Reuters установило, что как минимум 17 женщин из стран бывшего Советского Союза оказались вовлечены в сеть сексуальной эксплуатации финансиста. Три из них добивались ответственности за пережитые насилие и эксплуатацию.

Одну из ключевых ролей в поиске девушек, согласно расследованию, играл французский модельный агент Жан-Люк Брюнель. Основанное им агентство MC2 Models активно привлекало моделей из России и помогало оформлять документы для поездок в США. Эпштейн, в свою очередь, предоставлял некоторым девушкам жильё.

Одной из женщин, рассказавших Reuters о своём опыте, стала россиянка Светлана Пожидаева. По её словам, она познакомилась с финансистом в Париже в 2008 году. Эпштейн обещал помочь ей заключить контракт с Victoria’s Secret, однако впоследствии девушка стала его личной помощницей.

Пожидаева утверждает, что подвергалась сексуальному насилию со стороны финансиста. При этом она оказалась от него финансово зависима: Эпштейн обеспечивал её жильём, оплачивал расходы и медицинскую помощь, но записывал потраченные деньги в долг. Возможность оставаться в США также зависела от её работы.

Журналисты выяснили, что Эпштейн использовал связи с женщинами из бывшего СССР и для поиска новых знакомств. По данным Reuters, не менее девяти женщин из региона рекомендовали ему своих подруг или знакомых.

Для подготовки расследования журналисты изучили сотни страниц документов американского Минюста, судебные материалы, переписку и сведения о перелётах. Они также поговорили более чем с двумя десятками людей, знакомых с российскими связями Эпштейна.