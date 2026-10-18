ЕС строго осудил нападение израильских поселенцев на европейских дипломатов

Евросоюз выступил с резким осуждением нападения израильских поселенцев на группу европейских дипломатов на Западном берегу реки Иордан. Соответствующее заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Кристиан Виганд.

«ЕС строго осуждает последние нападения агрессивных поселенцев на Западном берегу, в том числе на европейских дипломатов», — подчеркнул представитель европейской дипломатии.

Инцидент произошёл 17 октября в районе палестинского населённого пункта Тайбэ. По данным AFP, нападению подверглась делегация, в состав которой входили представители Франции, Бельгии и Польши. Они находились на Западном берегу во время сбора оливок местными жителями.

В ходе нападения пострадал 78-летний мэр французского города Онуа-Эмери Бернар Боду. По его словам, нападавшие повалили его на землю, били ногами и металлическими прутьями. При этом госпитализация политику не потребовалась.

Случившееся вызвало реакцию европейских государств. Власти Франции потребовали прекратить насилие в отношении палестинцев и привлечь виновных к ответственности. Бельгия также осудила произошедшее, а Польша подтвердила, что среди участников делегации находились её дипломаты.