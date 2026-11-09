Евросоюз намерен предоставить Румынии дополнительные спутниковые разведданные для повышения безопасности судоходства в Чёрном море, в том числе на маршрутах снабжения Украины. Об этом 9 ноября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Бухарест. По её словам, Брюссель также планирует выделить десятки миллионов евро на развитие морской безопасности в регионе.

Как сообщила Еврокомиссия, одной из главных целей поездки стало укрепление контроля над морскими маршрутами на фоне участившихся атак на торговые суда.

Фон дер Ляйен назвала Чёрное море ключевой транспортной артерией для Украины и подчеркнула необходимость восстановления свободы судоходства. Дополнительная информация со спутников должна помочь румынским властям отслеживать обстановку на море и быстрее реагировать на возможные угрозы.

Глава Еврокомиссии также пообещала выделить в будущем ещё 50 млн евро на развитие европейского центра морской безопасности в Чёрном море. Его созданием занимаются Румыния и Болгария при поддержке ЕС. К работе центра Брюссель рассчитывает активнее привлекать Турцию.

Ещё 10 млн евро, согласно заявлению фон дер Ляйен в изложении агентства, предполагается направить Румынии на поддержку поисково-спасательных операций на море.

Отдельное направление сотрудничества связано с противодействием иностранной дезинформации. Для этого Еврокомиссия намерена задействовать европейские механизмы информационной безопасности, включая Центр демократической устойчивости ЕС.

При этом передача спутниковой информации не начинается с нуля. Ещё 7 октября Еврокомиссия подтвердила, что Румыния и Болгария уже получают спутниковые снимки после нападений на коммерческие суда в Чёрном море.

Планируемый центр морской безопасности должен объединять данные наблюдения, помогать государствам обмениваться информацией и защищать критически важную инфраструктуру. Речь пока идёт о развитии механизмов контроля и координации, а не о начале новой военной операции ЕС.

Ранее Life.ru сообщал, что фон дер Ляйен назвала неприемлемыми атаки на гражданские суда в Чёрном море. Её заявление последовало после нападений беспилотников на торговые корабли вблизи побережья Румынии и Болгарии.