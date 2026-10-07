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Регион
Опубликовано 7 октября, 08:28

Фон дер Ляйен назвала атаки на гражданские суда в Чёрном море неприемлемыми

Обложка © Х / Ursula von der Leyen

Обложка © Х / Ursula von der Leyen

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми атаки на гражданское судоходство в Чёрном море. По её словам, происходящее в регионе вызывает всё большую обеспокоенность, передаёт Reuters.

«Мишенями становятся коммерческие суда — и невинные экипажи, — причём жизни уже потеряны в море», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что обстоятельства последних инцидентов ещё расследуются. Её заявление прозвучало после того, как 6 октября два торговых судна атаковали дроны в исключительной экономической зоне Болгарии. Один сухогруз затонул, на втором вспыхнул пожар.

За день до этого в исключительной экономической зоне Румынии затонуло торговое судно Royad Mammadov. Румынские службы сообщили о гибели двух членов экипажа и спасении ещё 11 человек.

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Тема безопасности судоходства в Чёрном море обсуждается уже несколько недель. Ранее Life.ru рассказывал, что Турция передала России и Украине проект меморандума о прекращении атак на суда. Позднее Дмитрий Песков подтвердил, что соответствующая инициатива Анкары обсуждалась Москвой, однако 25 сентября уточнил, что предметных переговоров по мерам безопасности в Чёрном море пока нет.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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