Фон дер Ляйен назвала атаки на гражданские суда в Чёрном море неприемлемыми

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми атаки на гражданское судоходство в Чёрном море. По её словам, происходящее в регионе вызывает всё большую обеспокоенность, передаёт Reuters.

«Мишенями становятся коммерческие суда — и невинные экипажи, — причём жизни уже потеряны в море», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что обстоятельства последних инцидентов ещё расследуются. Её заявление прозвучало после того, как 6 октября два торговых судна атаковали дроны в исключительной экономической зоне Болгарии. Один сухогруз затонул, на втором вспыхнул пожар.

За день до этого в исключительной экономической зоне Румынии затонуло торговое судно Royad Mammadov. Румынские службы сообщили о гибели двух членов экипажа и спасении ещё 11 человек.