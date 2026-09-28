ЕС ввёл санкции против детского лагеря «Сондовон» в КНДР

Евросоюз ввёл санкции против международного детского лагеря «Сондовон» в КНДР. Совет ЕС утверждает, что учреждение участвовало в «организованных программах по перемещению украинских детей».

«Сондовон» стал одной из 17 организаций, пополнивших санкционный список 28 сентября. Брюссель заявляет, что ограничения вводятся в отношении структур, которые, по его оценке, причастны к незаконной депортации, принудительному перемещению и ассимиляции несовершеннолетних.

Европейская сторона также связывает пребывание несовершеннолетних в учреждении с распространением пророссийских взглядов.

Всего новые ограничения затронули 10 физических лиц и 17 организаций. В перечень, помимо «Сондовона», вошли российские детские лагеря, спортивные центры и структуры, работающие в сфере туризма и отдыха.

В санкционный список также включили главу Татарстана Рустама Минниханова. Совет ЕС обвиняет его в содействии перемещению украинских детей в лагеря на территории республики.

Для попавших под ограничения организаций предусмотрена заморозка активов в Евросоюзе. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им финансовые и другие экономические ресурсы. В отношении физических лиц дополнительно действует запрет на въезд и транзит через территорию объединения.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз продлил персональные санкции против России сразу на три года. Ограничения распространяются более чем на три тысячи физических и юридических лиц.