ЕС ввёл санкции против президента Российской академии ракетных наук

Президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Василий Буренок попал под персональные санкции Евросоюза. Соответствующее решение Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале» объединения.

Руководителя научной организации включили в 22-й пакет ограничительных мер против России, направленный преимущественно на оборонно-промышленный комплекс. Новые рестрикции предусматривают запрет на въезд Буренка в государства Евросоюза. Кроме того, его активы на территории объединения подлежат заморозке.

Буренок возглавляет Российскую академию ракетных и артиллерийских наук, которая занимается исследованиями в сфере развития вооружений и военной техники. Он также имеет звание генерал-майора, является доктором технических наук и профессором. Ранее специалист руководил 46-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны РФ.