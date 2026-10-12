ЕС ввёл санкции против президента Российской академии ракетных наук
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Президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Василий Буренок попал под персональные санкции Евросоюза. Соответствующее решение Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале» объединения.
Руководителя научной организации включили в 22-й пакет ограничительных мер против России, направленный преимущественно на оборонно-промышленный комплекс. Новые рестрикции предусматривают запрет на въезд Буренка в государства Евросоюза. Кроме того, его активы на территории объединения подлежат заморозке.
Буренок возглавляет Российскую академию ракетных и артиллерийских наук, которая занимается исследованиями в сфере развития вооружений и военной техники. Он также имеет звание генерал-майора, является доктором технических наук и профессором. Ранее специалист руководил 46-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны РФ.
Ранее Life.ru сообщал об утверждении Евросоюзом 22-го пакета санкций против России. О принятом решении 12 октября объявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По её словам, ограничения затронули около 1600 физических и юридических лиц. Кроме того, Евросоюз ввёл персональные санкции против Героя России полковника Анатолия Сысоева, который входит в состав Центральной избирательной комиссии РФ.
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