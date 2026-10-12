ЕС ввёл санкции против российской базы производства и ремонта вооружений РХБЗ

Евросоюз включил в 22-й пакет антироссийских санкций 136-ю центральную базу производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета ЕС, опубликованном 12 октября в «Официальном журнале» объединения.

В документе предприятие отнесено к российскому военно-промышленному комплексу. Брюссель сослался на соответствующее определение, данное организации Правительством РФ. Именно принадлежность к оборонному сектору стала основанием для введения ограничений.

Отдельно Совет ЕС обратил внимание на возможность получения базой федеральных субсидий. Согласно постановлению, предприятие имеет право на государственное финансирование, предназначенное для компенсации расходов его сотрудников. Это обстоятельство также приведено в обосновании санкционного решения.