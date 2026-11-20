ЕС заходит на 22-й круг: Под новые санкции против России попадут 150 физлиц и компаний
Цахкна сообщил о готовности 22-го пакета антироссийских санкций ЕС
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Еврокомиссия завершила подготовку проекта 22-го пакета санкций против России. Об этом, по данным эстонской газеты Postimees, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Одной из предполагаемых мер станет полный запрет на въезд в Шенгенскую зону для россиян, участвовавших в СВО. Однако окончательное решение по этим ограничениям государствам Евросоюза ещё предстоит согласовать.
В сообщении также фигурируют около 150 физических и юридических лиц. При этом МИД Эстонии ранее называл аналогичную цифру применительно к отдельному расширению санкционных списков, которое министры иностранных дел стран ЕС одобрили 16 ноября.
Ранее Life.ru сообщал о планах Евросоюза закрыть въезд бывшим российским военнослужащим. По информации Bloomberg, визовые ограничения могут стать одним из центральных элементов нового пакета. Еврокомиссия собиралась представить предложения до саммита ЕС 26–27 ноября, а согласовать их рассчитывала в декабре.
При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала наличие разногласий по механизму введения запрета. Ряд европейских стран сомневается, что удастся установить личности всех российских участников боевых действий. Каллас предположила, что необходимые сведения можно получить из российских цифровых баз данных.