Еврокомиссия завершила подготовку проекта 22-го пакета санкций против России. Об этом, по данным эстонской газеты Postimees, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Одной из предполагаемых мер станет полный запрет на въезд в Шенгенскую зону для россиян, участвовавших в СВО. Однако окончательное решение по этим ограничениям государствам Евросоюза ещё предстоит согласовать.

В сообщении также фигурируют около 150 физических и юридических лиц. При этом МИД Эстонии ранее называл аналогичную цифру применительно к отдельному расширению санкционных списков, которое министры иностранных дел стран ЕС одобрили 16 ноября.

Ранее Life.ru сообщал о планах Евросоюза закрыть въезд бывшим российским военнослужащим. По информации Bloomberg, визовые ограничения могут стать одним из центральных элементов нового пакета. Еврокомиссия собиралась представить предложения до саммита ЕС 26–27 ноября, а согласовать их рассчитывала в декабре.