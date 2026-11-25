Ещё один осуждённый по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Речь идёт о 27-летнем Артуре Каменецком из Казани, который занимался обналичиванием денег в рамках аферы. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Осуждённый по делу Долиной Артур Каменецкий. Фото © SHOT

После подписания контракта производство по делу в отношении Каменецкого приостановили. Ранее мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей.

До этого другой осуждённый по делу о мошенничестве с квартирой Долиной, Дмитрий Леонтьев, также ушёл на СВО.

Кроме того, суд постановил взыскать с двух других фигурантов дела — Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы — более 114 миллионов рублей.

Напомним, мошенническая схема с квартирой Ларисы Долиной началась летом 2024 года. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и банков, убедили певицу продать недвижимость в московских Хамовниках и передать вырученные деньги, а общий ущерб с учётом дополнительных расходов превысил 317 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд приговорил четырёх участников аферы к срокам от четырёх до семи лет колонии: Каменецкий и Леонтьев получили по семь лет лишения свободы и штрафы по 900 тысяч рублей.