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Опубликовано 11 октября, 16:37

Ещё одно ЧП в Польше: Полицейские застрелили мужчину с ножом на улице

В Польше полицейские застрелили мужчину, угрожавшего людям ножом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monika Gruszewicz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monika Gruszewicz

Польские полицейские смертельно ранили 41-летнего мужчину, который ходил с ножом по улице города Новый Сонч и проигнорировал требования правоохранителей. О произошедшем сообщила представитель полиции Кракова Катажина Цисло, уточнив, что пострадавший скончался после доставки в больницу.

Инцидент произошёл 11 октября в Малопольском воеводстве. Около 10:40 местные жители сообщили правоохранителям о вооружённом незнакомце на улице Львовской. Прибывший патруль обнаружил мужчину с холодным оружием в руке.

Сотрудники полиции потребовали, чтобы он немедленно бросил нож. Однако 41-летний мужчина не подчинился приказу и продолжил двигаться. Тогда силовики решили применить электрошокер, но остановить его не удалось.

После этого вооружённый гражданин направился к одному из полицейских. Второй сотрудник достал табельный пистолет и открыл огонь. Получившего ранения мужчину доставили в медицинское учреждение, однако спасти его врачи не смогли.

На месте происшествия работает прокурор. В полиции запустили обязательную проверку обстоятельств применения огнестрельного оружия. Для изучения действий патруля также будут использованы записи с камер сотрудников и другие видеоматериалы.

Туск созвал экстренное совещание из-за нападений в школах Польши
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Ранее Life.ru сообщал о нападении 21-летней девушки с ножом на людей в учебном заведении Варшавы. Инцидент произошёл 10 октября возле секретариата школы для взрослых. Пострадали три человека, одной из раненых потребовалась госпитализация. Подозреваемую задержали, а обстоятельства случившегося начали выяснять правоохранители. До этого в Польше начали массово задерживать подростков после серии угроз нападений на образовательные учреждения.

Больше новостей о нападениях, полицейских операциях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru

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Анастасия Никонорова
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