Ещё одно ЧП в Польше: Полицейские застрелили мужчину с ножом на улице

Польские полицейские смертельно ранили 41-летнего мужчину, который ходил с ножом по улице города Новый Сонч и проигнорировал требования правоохранителей. О произошедшем сообщила представитель полиции Кракова Катажина Цисло, уточнив, что пострадавший скончался после доставки в больницу.

Инцидент произошёл 11 октября в Малопольском воеводстве. Около 10:40 местные жители сообщили правоохранителям о вооружённом незнакомце на улице Львовской. Прибывший патруль обнаружил мужчину с холодным оружием в руке.

Сотрудники полиции потребовали, чтобы он немедленно бросил нож. Однако 41-летний мужчина не подчинился приказу и продолжил двигаться. Тогда силовики решили применить электрошокер, но остановить его не удалось.

После этого вооружённый гражданин направился к одному из полицейских. Второй сотрудник достал табельный пистолет и открыл огонь. Получившего ранения мужчину доставили в медицинское учреждение, однако спасти его врачи не смогли.

На месте происшествия работает прокурор. В полиции запустили обязательную проверку обстоятельств применения огнестрельного оружия. Для изучения действий патруля также будут использованы записи с камер сотрудников и другие видеоматериалы.