«Если вы будете молчать, все умрут»: Друг семьи Усольцевых получил жуткое сообщение
Друг семьи Усольцевых Дегтярёв заявил об анонимном сообщении с просьбой о помощи
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Блогер из Нижнего Тагила Валентин Дегтярёв, который называет себя другом пропавшего Сергея Усольцева, рассказал об анонимном письме. 19 ноября он якобы получил по электронной почте сообщение на английском языке. К письму прилагалась запись, на которой мужской голос сквозь шум просит о помощи.
«Они попросили меня передать вам, что они живы. Если вы будете молчать, все умрут», — цитирует запись kp.ru.
Блогер признал, что голос ему незнаком, хотя сам он считает запись подлинной. Кто отправил письмо и связано ли оно с пропавшей семьёй, неизвестно.
Напомним, 28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной ушли в поход в Кутурчинском Белогорье Красноярского края и не вернулись. За первый год поиски возобновляли не менее 11 раз. К 23 ноября 2026 года семью так и не нашли. В СК допустили, что поисковые группы вернутся в тайгу, если в этом возникнет необходимость.