Блогер из Нижнего Тагила Валентин Дегтярёв, который называет себя другом пропавшего Сергея Усольцева, рассказал об анонимном письме. 19 ноября он якобы получил по электронной почте сообщение на английском языке. К письму прилагалась запись, на которой мужской голос сквозь шум просит о помощи.

«Они попросили меня передать вам, что они живы. Если вы будете молчать, все умрут», — цитирует запись kp.ru.

Блогер признал, что голос ему незнаком, хотя сам он считает запись подлинной. Кто отправил письмо и связано ли оно с пропавшей семьёй, неизвестно.