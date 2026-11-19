«Есть что-то общее»: Путин рассказал, что объединяет его с Трампом
Путин заявил об общих с Трампом подходах к цивилизационным ценностям
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У России и нынешней администрации США есть общие подходы к вопросам цивилизационных ценностей, несмотря на разногласия между двумя странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя отношения с американским лидером Дональдом Трампом после трёхстороннего саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне.
«Но в целом и сейчас, и до этого у нас есть что-то общее в подходах, касающихся вот этих так называемых цивилизационных ценностей», — подчеркнул российский лидер.
Путин напомнил, что Москва и Вашингтон взаимодействовали во время первого президентского срока Трампа, после чего в совместной работе наступил перерыв. При этом определённое сходство позиций, по оценке главы государства, сохранялось как тогда, так и после возвращения республиканца в Белый дом.
Президент также признал, что России хотелось бы более быстрого продвижения совместной работы и повышения её эффективности. Вместе с тем Москва учитывает существующие обстоятельства и рассчитывает на сохранение нынешнего настроя на взаимодействие.
Тема общих ценностей уже возникала в контактах президентов. В июле 2025 года Life.ru рассказывал, что Путин и Трамп обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие обеим странам. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, американский лидер положительно воспринял эту инициативу.
Во время нынешнего саммита в Шэньчжэне Трамп также выразил надежду, что его многолетние отношения с Путиным помогут добиться значимых результатов. Президент США подчеркнул, что давно знаком с российским коллегой и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество.