У России и нынешней администрации США есть общие подходы к вопросам цивилизационных ценностей, несмотря на разногласия между двумя странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя отношения с американским лидером Дональдом Трампом после трёхстороннего саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне.

«Но в целом и сейчас, и до этого у нас есть что-то общее в подходах, касающихся вот этих так называемых цивилизационных ценностей», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что Москва и Вашингтон взаимодействовали во время первого президентского срока Трампа, после чего в совместной работе наступил перерыв. При этом определённое сходство позиций, по оценке главы государства, сохранялось как тогда, так и после возвращения республиканца в Белый дом.

Президент также признал, что России хотелось бы более быстрого продвижения совместной работы и повышения её эффективности. Вместе с тем Москва учитывает существующие обстоятельства и рассчитывает на сохранение нынешнего настроя на взаимодействие.

Тема общих ценностей уже возникала в контактах президентов. В июле 2025 года Life.ru рассказывал, что Путин и Трамп обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие обеим странам. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, американский лидер положительно воспринял эту инициативу.