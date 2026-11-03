Сборная Эстонии может лишиться места в первом дивизионе чемпионата мира по хоккею 2027 года, а страна — права провести турнир в Таллине. Такой сценарий допустил член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Виэстурс Козиолс, комментируя возможное возвращение России на международные соревнования.

По словам функционера, допуск российских хоккеистов потребует пересмотра состава участников сразу нескольких дивизионов. Если Россия вернётся в элиту, это может отразиться на положении Украины, а затем и Эстонии, которая ранее получила повышение в классе.

Козиолс пояснил, что украинская команда в таком случае может переместиться из высшего дивизиона в группу 1А. Это приведёт к необходимости исключить из неё одну из действующих сборных. Под угрозой, по его оценке, окажется именно Эстония.

Ситуацию осложняет то, что Таллин уже назначен хозяином чемпионата мира в дивизионе 1А, который должен пройти с 1 по 7 мая 2027 года. Организаторы начали подготовку, арендовали арену и понесли расходы на оборудование и телевизионное обеспечение. Козиолс считает, что Эстония вряд ли станет проводить соревнования, если её национальная команда не сможет в них участвовать.