Эстония выделит €250 тысяч на мультфильмы и игры для укрепления самообороны
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Министерство обороны Эстонии выделит до 250 тысяч евро на создание фильмов, сериалов, мультфильмов и видеоигр, посвящённых самообороне. Объявленный военными конкурс призван поддержать проекты, которые укрепляют готовность граждан защищать государство, сообщает ERR.
На финансирование смогут претендовать создатели художественных, документальных и анимационных фильмов. В список возможных проектов также вошли телесериалы и нарративные видеоигры.
В эстонском Минобороны считают, что аудиовизуальные произведения способны охватить широкую аудиторию. Через такие проекты власти рассчитывают рассказывать о государственной обороне представителям разных поколений.
«Готовность защищать государство – важная часть государственной обороны Эстонии, и ее укрепление – одна из наших основных задач», — заявил представитель министерства Томас Мелль.
Эстонское оборонное ведомство поддерживает производство военных фильмов уже более 20 лет. Теперь перечень проектов, претендующих на государственную поддержку, расширили за счёт сериалов, анимации и видеоигр.
Максимальный объём финансирования по объявленному конкурсу составит 250 тысяч евро. Средства предназначены для производства проектов, направленных на укрепление воли населения к самообороне и защите государства.
Таллин в последние годы заметно усиливает внимание к вопросам обороны и военной подготовки. В мае 2026 года Life.ru сообщал о крупнейших военных учениях страны «Весенний шторм», в которых участвовали около 12 тысяч военнослужащих Эстонии, стран НАТО и государств-партнёров. Параллельно страна развивает военную инфраструктуру. Так, в июле стало известно о планах Таллина построить в приграничной Нарве военный городок, который на перспективу сможет вместить до тысячи человек.
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