Эстония выделит €250 тысяч на мультфильмы и игры для укрепления самообороны

Министерство обороны Эстонии выделит до 250 тысяч евро на создание фильмов, сериалов, мультфильмов и видеоигр, посвящённых самообороне. Объявленный военными конкурс призван поддержать проекты, которые укрепляют готовность граждан защищать государство, сообщает ERR.

На финансирование смогут претендовать создатели художественных, документальных и анимационных фильмов. В список возможных проектов также вошли телесериалы и нарративные видеоигры.

В эстонском Минобороны считают, что аудиовизуальные произведения способны охватить широкую аудиторию. Через такие проекты власти рассчитывают рассказывать о государственной обороне представителям разных поколений.

«Готовность защищать государство – важная часть государственной обороны Эстонии, и ее укрепление – одна из наших основных задач», — заявил представитель министерства Томас Мелль.

Эстонское оборонное ведомство поддерживает производство военных фильмов уже более 20 лет. Теперь перечень проектов, претендующих на государственную поддержку, расширили за счёт сериалов, анимации и видеоигр.

Максимальный объём финансирования по объявленному конкурсу составит 250 тысяч евро. Средства предназначены для производства проектов, направленных на укрепление воли населения к самообороне и защите государства.