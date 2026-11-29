Прежде чем отвечать на слова Владимира Зеленского о готовности остановить боевые действия на нынешней линии соприкосновения и начать переговоры, нужно понять, что именно предлагает Киев, полагает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, это заявление может означать, что украинское руководство теряет уверенность в том, что продолжение боевых действий принесёт ему желаемый результат.

«Последние годы нас научили трижды проверять эти заявления. Потому что часто у Зеленского идёт игра такая политико-эстрадная. Посмотрим», — подчеркнул сенатор в беседе с «Лентой.ру».