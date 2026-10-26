Etihad Airways возобновила прямые рейсы из Петербурга в Абу-Даби

Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Объединёнными Арабскими Эмиратами полностью восстановлено после мартовской приостановки полётов. Последней из четырёх авиакомпаний на направление вернулась Etihad Airways, которая возобновила рейсы из Пулково в Абу-Даби.

Первый самолёт перевозчика после длительного перерыва прибыл в Петербург 25 октября. Теперь Etihad будет выполнять рейсы трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. На маршруте задействованы Boeing 787 Dreamliner.

Из Пулково самолёты отправляются в 12:00, а в столицу ОАЭ прибывают в 19:15 по местному времени. Продолжительность перелёта составляет около шести часов 15 минут.

Возвращение авиакомпании завершило постепенное восстановление рейсов между Петербургом и Эмиратами. После закрытия части воздушного пространства Ближнего Востока полёты были приостановлены в марте. В мае на направление вернулась Emirates, в июле — flydubai, а в сентябре рейсы возобновил «Аэрофлот».

Новый маршрут также позволяет путешественникам добираться с пересадкой в Абу-Даби до других популярных направлений. Среди них Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Индонезия, Вьетнам и ЮАР.

На момент проверки стоимость билетов на сайте Etihad варьировалась от 394 до 4232 евро. Итоговая цена зависит от выбранного рейса и условий бронирования.

Ранее Life.ru сообщал о переходе российской авиации на зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2027 года. Перевозчики расширяют международную маршрутную сеть, в том числе за счёт направлений на Ближнем Востоке. Кроме того, Etihad планирует увеличить число рейсов между Петербургом и Абу-Даби: с 18 декабря частота полётов должна вырасти до четырёх в неделю. В январе компания также намерена довести количество рейсов между Москвой и столицей ОАЭ до 28 в неделю.