«Это надо признать»: Ушаков заявил о заметном сокращении помощи США Украине при Трампе
Ушаков заявил о заметном снижении помощи США Украине при Трампе
Обложка © РИА Новости / Александр Казаков
Военная и другая помощь США Украине после возвращения Дональда Трампа в Белый дом заметно сократилась. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Если брать предыдущие два президентства, когда помощь Киеву, в том числе военная, носила массированный характер, то, конечно, сейчас, при Трампе, она заметно снизилась. Это надо признать», — сказал Ушаков.
Помощник российского президента сравнил нынешнюю политику Вашингтона с периодами предыдущих администраций США, когда Киев получал масштабную американскую поддержку.
Одновременно Ушаков допустил возвращение России, США и Украины к трёхстороннему формату переговоров. В Кремле при этом отмечали, что говорить о конкретном месте и сроках такой встречи пока преждевременно. Однако приоритетным вариантом является столица ОАЭ Абу-Даби.
Дипломатические контакты активизировались в начале сентября. 5 сентября Владимир Путин провёл в Москве переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, после чего американские представители отправились в Киев. Ушаков назвал московскую встречу откровенной и сообщил, что на ней обсуждались возможные пути урегулирования конфликта.
Госсекретарь США Марко Рубио позднее заявил, что в ближайшие недели может появиться дорожная карта для возобновления трёхсторонних переговоров России, США и Украины. При этом в Кремле заявили, что до этого момента стороны ещё не дошли.