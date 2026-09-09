«Это надо признать»: Ушаков заявил о заметном сокращении помощи США Украине при Трампе

Военная и другая помощь США Украине после возвращения Дональда Трампа в Белый дом заметно сократилась. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Если брать предыдущие два президентства, когда помощь Киеву, в том числе военная, носила массированный характер, то, конечно, сейчас, при Трампе, она заметно снизилась. Это надо признать», — сказал Ушаков.

Помощник российского президента сравнил нынешнюю политику Вашингтона с периодами предыдущих администраций США, когда Киев получал масштабную американскую поддержку.

Одновременно Ушаков допустил возвращение России, США и Украины к трёхстороннему формату переговоров. В Кремле при этом отмечали, что говорить о конкретном месте и сроках такой встречи пока преждевременно. Однако приоритетным вариантом является столица ОАЭ Абу-Даби.

Дипломатические контакты активизировались в начале сентября. 5 сентября Владимир Путин провёл в Москве переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, после чего американские представители отправились в Киев. Ушаков назвал московскую встречу откровенной и сообщил, что на ней обсуждались возможные пути урегулирования конфликта.