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Опубликовано 22 сентября, 07:48

«Это не реальность»: Генетик развеял мифы об искусственной матке и 3D-органах

Генетик Северинов: Идеи об искусственной матке опережают науку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представления о возможности выращивать полноценные органы и вынашивать детей в искусственной матке опережают реальные достижения науки, заявил генетик, доктор биологических наук Константин Северинов. По его словам, рассчитывать на скорое появление таких технологий пока не приходится.

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Скептически он оценил и перспективу создания полноценных функциональных органов на трёхмерном принтере. Профессор подчеркнул, что исследователи находятся в начале пути, однако не исключил будущих успехов.

«А подавляющее большинство всех этих идей, которые действительно циркулируют очень широко и воспринимаются как реальность, реальностью не является», — заявил собеседник 360.ru.

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Ранее Life.ru сообщал о первом российском ГОСТе для трёхмерной биопечати эквивалентов тканей и органов. Документ описывает общую терминологию, материалы и основные методы работы. Стандартизация призвана помочь развитию технологии и переходу от лабораторных экспериментов к производству биомедицинских изделий.

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Борис Эльфанд
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