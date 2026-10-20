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Опубликовано 20 октября, 15:00

«Это скандально»: Рубио вышел из себя из-за обвинений Украины в адрес США

Рубио отверг обвинения Украины в гибели людей из-за действий США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио резко отреагировал на обвинения Киева в гибели украинцев из-за отказа Вашингтона передавать разведданные. Он назвал подобные заявления возмутительными, скандальными и не соответствующими действительности.

По словам главы Госдепартамента, он узнал о претензиях от одного из представителей украинского правительства. При этом возникшие трудности с предоставлением информации и спутниковой связью Рубио объяснил техническими неполадками.

«Я видел, как кто-то из украинского правительства заявил, что люди на Украине погибают из-за того, что США отказывают им в информации. Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда», — заявил он журналистам.

Ракеты, разведка и Starlink: Зеленский предъявил Рубио список хотелок
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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о предупреждениях американских военных насчёт возможного прекращения передачи разведданных Украине. По словам украинского лидера, соответствующие сигналы получили генералы ВСУ. На фоне разногласий из-за ударов по российским НПЗ в Белом доме обсуждали возможность ограничения разведывательной поддержки Киева

Позднее госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждения Зеленского о приостановке передачи разведданных. Он подчеркнул, что Вашингтон не прекращал сотрудничество в этой сфере, и отказался комментировать каждое новое заявление украинского руководства. Сам Дональд Трамп также заверил, что США продолжают делиться разведывательной информацией с Киевом.

Больше новостей о международной дипломатии и переговорах по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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