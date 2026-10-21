«Это террористы» Мэр французского Лиможа показал руины ратуши после массовых беспорядков
Мэр Лиможа Герен назвал террористами участников поджога городской ратуши
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Мэр французского Лиможа Гийом Герен назвал террористами людей, причастных к уничтожению здания городской администрации во время массовых беспорядков. Градоначальник показал последствия пожара в исторической ратуше, от которой остались обгоревшие конструкции и груды обломков.
Мэр Лиможа назвал террористами участников поджога городской ратуши. Видео © Х / Ô.Mercedes
Кадры осмотра разрушенного здания появились в соцсети X. На записи Герен демонстрирует масштаб повреждений и резко высказывается об устроивших погром людях.
«Я отказываюсь называть этих людей участниками беспорядков или вандалами. Это террористы», — заявил мэр Лиможа.
Историческое здание городской администрации загорелось 17 октября на фоне массовых протестов во Франции. Огонь охватил значительную часть ратуши, построенной в XIX веке. В результате пожара обрушилась её башня с часами, а само здание получило серьёзные повреждения.
Напомним, во Франции с начала октября продолжаются массовые протесты, вызванные ростом стоимости жизни, подорожанием топлива и недовольством состоянием системы образования. Наиболее масштабные беспорядки произошли 17 октября, когда на улицы Парижа, Марселя, Лиона и других городов вышли от 550 до 800 тысяч человек. Мирные демонстрации в ряде мест переросли в столкновения с полицией, поджоги автомобилей, разграбление магазинов и нападения на административные здания. За выходные правоохранители задержали около 2,4 тысячи человек, пострадали сотни сотрудников полиции и гражданских лиц. Президент Эмманюэль Макрон осудил насилие, а власти ввели локальные комендантские часы и пообещали помощь пострадавшему бизнесу. Беспорядки стали одними из крупнейших во Франции за последние годы и усилили давление на правительство в преддверии президентских выборов 2027 года.
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