«Это террористы» Мэр французского Лиможа показал руины ратуши после массовых беспорядков

Напомним, во Франции с начала октября продолжаются массовые протесты, вызванные ростом стоимости жизни, подорожанием топлива и недовольством состоянием системы образования. Наиболее масштабные беспорядки произошли 17 октября, когда на улицы Парижа, Марселя, Лиона и других городов вышли от 550 до 800 тысяч человек. Мирные демонстрации в ряде мест переросли в столкновения с полицией, поджоги автомобилей, разграбление магазинов и нападения на административные здания. За выходные правоохранители задержали около 2,4 тысячи человек, пострадали сотни сотрудников полиции и гражданских лиц. Президент Эмманюэль Макрон осудил насилие, а власти ввели локальные комендантские часы и пообещали помощь пострадавшему бизнесу. Беспорядки стали одними из крупнейших во Франции за последние годы и усилили давление на правительство в преддверии президентских выборов 2027 года.