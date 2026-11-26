Со счетов рэпера Джигана взыскали около 1,7 млн рублей в счёт задолженности по алиментам. Подробности процедуры раскрыла адвокат Оксаны Самойловой Марина Дубровская в беседе с Super.

«По нашему заявлению пристав арестовал счета Дениса Устименко. Около 1,7 млн рублей было списано автоматически в счёт долга по алиментам. Это только начало: окончательную сумму ещё не рассчитали, по нашей оценке долг составит 200–300 млн рублей», — рассказала Дубровская.

По словам юриста, судебный пристав наложил арест на банковские счета Джигана после поступления заявления от стороны блогерши. Деньги были списаны автоматически.

При этом Дубровская подчеркнула, что окончательный размер задолженности музыканта ещё не установлен. По предварительной оценке стороны Самойловой, сумма может составить от 200 до 300 млн рублей.

Напомним, в начале ноября Джиган обратился в суд с иском об оспаривании задолженности по алиментам. Адвокат артиста Сергей Жорин утверждал, что его доверитель содержал семью во время брака и намерен добиться отмены задолженности, начисленной за период совместного проживания.

Джиган и Самойлова поженились в 2012 году, у них четверо детей — три дочери и сын. Осенью 2025 года Самойлова подала на развод, а 1 апреля 2026 года Савёловский районный суд Москвы официально расторг их брак. Бывшие супруги также урегулировали имущественный спор: загородный дом остался за рэпером с выплатой компенсации Самойловой, две московские квартиры отошли блогеру, ещё одна — музыканту.

Как писал Life.ru, ночь на 4 июля в их загородном доме в элитном коттеджном посёлке «Шато Соверен» под Москвой произошёл инцидент со стрельбой. По данным журналистов, Джиган вооружился карабином, собрал персонал в доме, обвинил одного из охранников в преступлении и открыл огонь, ранив его. Сотрудников, по информации СМИ, удерживали около десяти часов. Самойлова подтвердила факт происшествия, а сам рэпер назвал публикации провокацией. В сентябре блогер подала иск об ограничении бывшего мужа в родительских правах и определении места жительства детей с ней. МВД проводило проверку обстоятельств произошедшего.