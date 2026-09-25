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Регион
Опубликовано 25 сентября, 08:19

Европа снова смотрит в сторону Казани: Судьбу ЧЕ-2028 обсудят в октябре

Леонов: European Aquatics приедет в Россию обсудить ЧЕ-2028 в Казани

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Казань сохраняет возможность принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году. Для обсуждения будущего турнира руководство European Aquatics планирует приехать в Россию в середине октября, сообщил ТАСС министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Представители европейской федерации намерены посетить Москву и столицу республики. Во время переговоров стороны обсудят условия проведения соревнований и дальнейшие организационные вопросы.

«Пока [чемпионат], как я заявлял, в календаре — это больше уже решение руководства European Aquatics, там не один человек принимает решения. Послушаем, пообщаемся, мы готовы», — рассказал Леонов.

Татарстан заинтересован в возвращении крупного международного турнира после продолжительного перерыва. При этом окончательное решение о месте проведения первенства остаётся за европейской федерацией.

Ранее президент European Aquatics Антониу Силва сообщил, что 13 октября посетит Москву для встречи с главой Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным. Одной из тем переговоров станет возможное проведение ЧЕ-2028 в Казани.

Первоначально столица Татарстана должна была принять европейское первенство в 2024 году, однако соревнования перенесли в Белград. Теперь российская сторона рассчитывает вновь получить возможность провести турнир.

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Ранее Life.ru сообщал, что European Aquatics допустила возвращение российских пловцов на международные турниры с флагом и гимном, если власти принимающих стран не будут этому препятствовать. В августе российская сборная завоевала золото чемпионата Европы в Париже в комбинированной эстафете, а ранее европейская федерация разрешила юниорам выступать с национальной символикой.

Больше новостей о международных соревнованиях, российских спортсменах и предстоящих турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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