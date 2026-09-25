Европа снова смотрит в сторону Казани: Судьбу ЧЕ-2028 обсудят в октябре

Казань сохраняет возможность принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году. Для обсуждения будущего турнира руководство European Aquatics планирует приехать в Россию в середине октября, сообщил ТАСС министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Представители европейской федерации намерены посетить Москву и столицу республики. Во время переговоров стороны обсудят условия проведения соревнований и дальнейшие организационные вопросы.

«Пока [чемпионат], как я заявлял, в календаре — это больше уже решение руководства European Aquatics, там не один человек принимает решения. Послушаем, пообщаемся, мы готовы», — рассказал Леонов.

Татарстан заинтересован в возвращении крупного международного турнира после продолжительного перерыва. При этом окончательное решение о месте проведения первенства остаётся за европейской федерацией.

Ранее президент European Aquatics Антониу Силва сообщил, что 13 октября посетит Москву для встречи с главой Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным. Одной из тем переговоров станет возможное проведение ЧЕ-2028 в Казани.

Первоначально столица Татарстана должна была принять европейское первенство в 2024 году, однако соревнования перенесли в Белград. Теперь российская сторона рассчитывает вновь получить возможность провести турнир.