Европа вспомнила про уголь: Путин задал неудобный вопрос о «зелёной повестке»

Европейские страны на фоне энергетических трудностей вновь стали использовать уголь, несмотря на активно продвигаемую «зелёную повестку». На это обратил внимание президент России Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

«Вот у них [в Европе], когда стало посложнее решать энергетические задачи, они опять открыли угольные предприятия и активно работают. А где же их «зелёная повестка»?» — задался вопросом российский лидер.

По мнению Путина, энергетическая политика должна учитывать реальные потребности экономики. Президент считает, что даже при разногласиях необходимо искать общие решения, которые позволят обеспечить стабильное энергоснабжение.

«Нам, конечно, нужно работать всем вместе, включая тех, кто выступает за продвижение «зелёной повестки», — сказал глава государства.

Путин призвал все заинтересованные стороны вернуться к совместному обсуждению энергетических проблем и выработать сбалансированный подход. Соответствующие вопросы рассматриваются на восьмом саммите ФСЭГ, который проходит 27 октября в Москве.

Ранее Life.ru рассказывал об угрозе резкого подорожания газа в Европе перед наступлением холодов. По данным на начало октября, европейские подземные хранилища были заполнены лишь на 72% — значительно меньше среднего показателя последних пяти лет. В Германии запасы составляли около 57%. Аналитики предупреждали, что холодная погода и перебои с поставками способны усилить конкуренцию за топливо и спровоцировать новый скачок цен.

Между тем 26 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал два условия для возобновления обсуждения поставок российского газа в Евросоюз. По его словам, для этого необходимы заинтересованность европейских покупателей и наличие свободных объёмов у российских экспортёров. Представитель Кремля пояснил, что часть топлива, ранее предназначавшегося Европе, уже направляется на другие рынки.