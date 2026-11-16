Переговоры об урегулировании конфликта на Украине рискуют остаться без результата, если европейские страны продолжат игнорировать требования России. Такую оценку приводит автор публикации UnHerd.

«Если Германия, Франция и Великобритания (евротройка) будут неукоснительно придерживаться договорённостей, достигнутых ими в Лондоне в июне, то никакого соглашения с Москвой не будет», — говорится в статье.

По мнению обозревателя, решение в Лондоне исключает выполнение ключевых условий российской стороны. При этом Москва заявляет, что эти требования не подлежат обсуждению.

Автор также напомнил о предложении обсудить с Россией новую систему европейской безопасности. Ряд ведущих политиков сразу отверг инициативу. Обозреватель считает, что НАТО не сумело предотвратить развитие украинского конфликта и до сих пор не добилось его завершения.

Ранее Life.ru сообщал, что представитель американской администрации Джаред Кушнер назвал урегулирование конфликта чрезвычайно сложной задачей. Он предупредил о непростых решениях, которые предстоят участникам переговоров, и выразил надежду на продвижение к соглашению. Какие компромиссы потребуются от Москвы и Киева, Кушнер не уточнил.