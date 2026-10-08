Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Цели поражены в районах населённых пунктов Купино и Гогино, сообщили в Минобороны РФ.

Для уничтожения украинских позиций экипажи оперативно-тактической авиации применили авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции.

«В результате удара цели поражены», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении окружённых формирований ВСУ в районах Купино и Чёрного. По данным Минобороны, подразделения группировки «Север» продолжали сжимать кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области. Позднее российские войска начали бои сразу за пять населённых пунктов, включая Варваровку, Николаевку, Лобановку, Резниково и Нефёдовку. Одновременно велись действия по расширению внешней зоны контроля.