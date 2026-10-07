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Опубликовано 7 октября, 10:08

Сборка «Фламинго» попала под удар: ВС РФ поразили механический завод под Харьковом

МО: ВС РФ поразили завод в Лозовой, где собирали ракеты «Фламинго»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска поразили механический завод в городе Лозовая Харьковской области, где, по данным Минобороны РФ, собирали и хранили крылатые ракеты FP-5 «Фламинго».

«В Харьковской области [ВС РФ поразили] механический завод в населённом пункте Лозовая, осуществляющий сборку и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих к ним», — сообщили в военном ведомстве.

Минобороны показало видео удара по месту запуска «Фламинго» под Харьковом
Минобороны показало видео удара по месту запуска «Фламинго» под Харьковом

Российская сторона в последние недели регулярно сообщает об ударах по объектам, связанным с производством и хранением FP-5. В конце августа Life.ru писал о поражении в Киевской области предприятия, где, по данным Минобороны, выпускали компоненты для двигателей и боевых частей «Фламинго». Через несколько дней ведомство сообщило об ударе по производственным линиям Fire Point в Киеве, где изготавливались комплектующие и твердотопливные ускорители для этих ракет.

В сентябре ВС РФ, по данным Минобороны, поразили производство боевых частей «Фламинго» на киевском заводе, а 29 сентября удар пришёлся по локомотивному депо со складом готовых FP-5 и комплектующих. Накануне российское военное ведомство также отчиталось о перехвате 17 ракет «Фламинго» средствами ПВО.

Больше новостей о ракетах, вооружениях и средствах поражения — в разделе «Оружие» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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