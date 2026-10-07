Сборка «Фламинго» попала под удар: ВС РФ поразили механический завод под Харьковом

Российские войска поразили механический завод в городе Лозовая Харьковской области, где, по данным Минобороны РФ, собирали и хранили крылатые ракеты FP-5 «Фламинго».

«В Харьковской области [ВС РФ поразили] механический завод в населённом пункте Лозовая, осуществляющий сборку и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих к ним», — сообщили в военном ведомстве.