ФАБ для 460 расчётов БПЛА: Разведчик раскрыл потери ВСУ под Добропольем

Половина расчётов беспилотников ВСУ, размещавшихся в Доброполье и окрестностях, была уничтожена, остальные бежали. Об этом рассказал начальник разведки 110-й бригады группировки войск «Центр» с позывным Удав. По его оценке, максимальное число таких расчётов в этом районе достигало 460.

Изначально, по словам офицера, украинская сторона сосредоточила там 325 расчётов, затем нарастила их количество. Он уточнил, что речь идёт не только о Доброполье, но и об Анновке и прилегающей территории.

«Поначалу было 325, а потом начали наращивать. Максимальная цифра, которая у них была за это время — 460 расчетов [БПЛА]», — сказал собеседник агентства. Удары по вражеским расчётам наносили беспилотники и авиация, в том числе с применением фугасных авиабомб.

Напомним, 16 октября Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о переходе Доброполья под контроль российских войск. По словам начальника Генштаба, город заняли подразделения группировки «Центр». Доброполье находится в северо-западной части ДНР. До начала боевых действий здесь проживали около 28 тысяч человек. Населённый пункт является одним из центров угольной промышленности Донбасса. Сейчас наши солдаты проверяют подвалы и убежища в поисках мирных жителей и возможных остатков групп ВСУ.