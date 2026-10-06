ФАБы сровняли с землёй логово Нацгвардии Украины под Святогоровкой

Российская авиация нанесла удар по месту размещения подразделения 15-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе Святогоровки. Цель выявила разведка, после чего по ней отработали экипажи ВКС РФ, сообщили в Минобороны России.

Для атаки применили фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. Ведомство также опубликовало кадры нанесения удара. По данным Минобороны, обнаруженный объект использовался как пункт временной дислокации личного состава украинского подразделения.

После получения координат командование приняло решение задействовать авиацию. В результате удара пункт был уничтожен, заявили в российском оборонном ведомстве.