ФАБы сровняли с землёй логово Нацгвардии Украины под Святогоровкой
ВКС России уничтожили пункт Нацгвардии Украины в ДНР авиабомбами ФАБ-500
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российская авиация нанесла удар по месту размещения подразделения 15-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе Святогоровки. Цель выявила разведка, после чего по ней отработали экипажи ВКС РФ, сообщили в Минобороны России.
Для атаки применили фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. Ведомство также опубликовало кадры нанесения удара. По данным Минобороны, обнаруженный объект использовался как пункт временной дислокации личного состава украинского подразделения.
После получения координат командование приняло решение задействовать авиацию. В результате удара пункт был уничтожен, заявили в российском оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал об ударе ФАБ-500 по пункту временной дислокации 425-го отдельного штурмового полка ВСУ в Днепропетровской области. Цель находилась в Крутояровке, для её поражения также использовали авиабомбы с УМПК. Кроме того, российские военные применяли ФАБ-250 и ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками и местам размещения украинских подразделений в ДНР и Сумской области.
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