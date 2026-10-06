Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 08:24

ФАБы сровняли с землёй логово Нацгвардии Украины под Святогоровкой

ВКС России уничтожили пункт Нацгвардии Украины в ДНР авиабомбами ФАБ-500

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российская авиация нанесла удар по месту размещения подразделения 15-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе Святогоровки. Цель выявила разведка, после чего по ней отработали экипажи ВКС РФ, сообщили в Минобороны России.

Для атаки применили фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. Ведомство также опубликовало кадры нанесения удара. По данным Минобороны, обнаруженный объект использовался как пункт временной дислокации личного состава украинского подразделения.

После получения координат командование приняло решение задействовать авиацию. В результате удара пункт был уничтожен, заявили в российском оборонном ведомстве.

Более 30 мощных взрывов прогремело в Киеве, ВС РФ атаковали город «Геранями»
Более 30 мощных взрывов прогремело в Киеве, ВС РФ атаковали город «Геранями»

Ранее Life.ru сообщал об ударе ФАБ-500 по пункту временной дислокации 425-го отдельного штурмового полка ВСУ в Днепропетровской области. Цель находилась в Крутояровке, для её поражения также использовали авиабомбы с УМПК. Кроме того, российские военные применяли ФАБ-250 и ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками и местам размещения украинских подразделений в ДНР и Сумской области.

Больше новостей о ходе спецоперации и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar