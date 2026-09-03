«Фактически в блокаде»: МИД России обвинил Норвегию в дискриминации россиян на Шпицбергене

МИД России обвинил норвежские власти в установлении блокады для российских граждан и организаций на Шпицбергене. В ведомстве подчеркнули, что введенные Осло ограничения противоречат международному праву и являются грубым нарушением положений Договора о Шпицбергене 1920 года. Позиция была доведена до посла Норвегии Хейди Олуфсен в ходе вызова в министерство.

«В условиях введенных Норвегией на Шпицбергене в нарушение норм международного права ограничительных мер против нашей страны, работающие на архипелаге российские организации и граждане фактически находятся в состоянии блокады», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» арестовано на Шпицбергене по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Решение об аресте принял окружной суд Норд-Тромса 31 августа. Судно находится у причала в российском посёлке Баренцбург и не может покинуть место стоянки до отдельного распоряжения губернатора. Норвежская сторона пояснила, что арест стал мерой в рамках попытки «Нафтогаза» исполнить арбитражное решение, связанное с утраченными активами в Крыму. Речь идёт не о конфискации судна, а о временном запрете на его перемещение. Представитель министерства юстиции Норвегии Франк Линюм заявил, что окружной суд принял решение без предварительного уведомления России.