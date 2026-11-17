Европейские политики сменят тон в отношении России, если на Украине начнут гибнуть солдаты их собственных стран, считает бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук. По его мнению, сейчас лидерам ЕС легче занимать жёсткую позицию, поскольку боевые действия не разрушают инфраструктуру их стран и не оборачиваются для них военными потерями.

«Запомните фундаментальное правило: Европа начнёт вести себя адекватно тогда, когда фактор СВО станет для неё вопросом не внешней, а внутренней политики», — заявил собеседник «Царьграда».

У поддержки Киева военный эксперт видит и экономическую причину. По его оценке, место автопрома в европейской экономике постепенно занимают оборонные предприятия. В них уже вложены десятки миллиардов евро, а продолжение конфликта обеспечивает заводам заказы.