Поклонникам God of War придётся отложить возвращение во вселенную скандинавских богов до весны. Студия Santa Monica Studio перенесла выход экшена God of War Laufey, в котором главную роль впервые отдали жене Кратоса. Вместо 16 февраля 2027 года игра появится на PlayStation 5 только 20 мая — разработчикам потребовалось дополнительное время на финальные доработки.

О переносе авторы сообщили в официальном обращении к игрокам. В студии поблагодарили поклонников за интерес, который проект вызвал после анонса в июне 2026 года, и подчеркнули, что намерены оправдать ожидания аудитории. Ради этого команда решила потратить ещё три месяца на улучшение качества игры.

«Мы приняли решение перенести выход God of War Laufey на 20 мая 2027 года», — говорится в заявлении Santa Monica Studio.

Разработчики пообещали использовать дополнительное время для устранения оставшихся недочётов и совершенствования игрового процесса. Команда также поблагодарила поклонников за терпение и заверила, что новые подробности о проекте появятся позднее.

God of War Laufey станет необычной главой знаменитой серии. На этот раз в центре сюжета окажется не Кратос и даже не его сын Атрей, а Лафэй, известная поклонникам под именем Фэй. После смерти героиня неожиданно приходит в сознание в загадочном мире, где выясняет, что её планы по защите мужа и сына оказались под угрозой.

Чтобы спасти близких, Фэй предстоит отправиться в опасное путешествие по загробному миру богов, известному как Everywhen. Здесь могущественные божества из разных мифологических пантеонов сражаются за власть, а окружающий мир наполнен смертоносной магией. Героине придётся вступать в схватки с многочисленными противниками и искать способ защитить семью.

Первые подробности игры разработчики раскрыли во время июньской презентации State of Play. Тогда зрителям показали более 20 минут игрового процесса, продемонстрировав боевую систему, исследования мира и способности новой главной героини.

God of War Laufey останется эксклюзивом PlayStation 5. Предварительные заказы уже открыты, а для поклонников серии предусмотрено коллекционное издание. Несмотря на перенос, разработчики рассчитывают выпустить игру в первой половине 2027 года.