Через сто лет население Земли может сократиться в десять раз, а большинству людей придётся искать себе занятие, предположил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Такой сценарий он описал на симпозиуме «Создавая будущее», где писатели и исследователи обсуждали развитие искусственного интеллекта.

По его словам, прежде большие семьи были нужны в том числе потому, что для работы в поле требовалось много рук. С роботами один фермер сможет прокормить сотни людей. Уже через 20–30 лет, считает фантаст, зависимость от машин может стать серьёзной проблемой. При этом страна, которая откажется развивать ИИ, рискует отстать от других.

Исследователи ВШЭ изучили около 500 фантастических произведений и выделили навыки, которые пригодятся людям в таком будущем. Среди них — умение ясно мыслить, брать на себя ответственность и выстраивать доверие, сообщает «Вечерняя Москва».