ФАС потребовала от производителей угля объяснить резкий рост цен

Федеральная антимонопольная служба России заинтересовалась подорожанием коксующегося угля и потребовала от крупнейших производителей объяснить причины роста стоимости сырья. Если проверка выявит нарушения законодательства, компаниям грозят меры антимонопольного реагирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Угольным предприятиям направили запросы о структуре себестоимости продукции, объёмах добычи и продаж, а также планируемых поставках. На основании этих сведений специалисты ФАС оценят обоснованность повышения цен с октября 2026 года.

«Служба проанализирует полученную информацию на предмет наличия признаков нарушения законодательства. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

По данным аналитиков NEFT Research, в октябре стоимость коксующегося угля на внутреннем рынке выросла на 19,5–35,7% по сравнению с сентябрём. В зависимости от марки тонна сырья подорожала до 9,5–15,3 тысячи рублей без учёта НДС. Это максимальные показатели с конца 2023 года.