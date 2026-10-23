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Опубликовано 23 октября, 13:46

ФАС потребовала от производителей угля объяснить резкий рост цен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShiningBlack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShiningBlack

Федеральная антимонопольная служба России заинтересовалась подорожанием коксующегося угля и потребовала от крупнейших производителей объяснить причины роста стоимости сырья. Если проверка выявит нарушения законодательства, компаниям грозят меры антимонопольного реагирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Угольным предприятиям направили запросы о структуре себестоимости продукции, объёмах добычи и продаж, а также планируемых поставках. На основании этих сведений специалисты ФАС оценят обоснованность повышения цен с октября 2026 года.

«Служба проанализирует полученную информацию на предмет наличия признаков нарушения законодательства. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

По данным аналитиков NEFT Research, в октябре стоимость коксующегося угля на внутреннем рынке выросла на 19,5–35,7% по сравнению с сентябрём. В зависимости от марки тонна сырья подорожала до 9,5–15,3 тысячи рублей без учёта НДС. Это максимальные показатели с конца 2023 года.

Эксперты связывают повышение цен с ростом расходов на добычу в Кузбассе и увеличением мировых котировок. В частности, на себестоимость влияют подорожание дизельного топлива, увеличение зарплат и затраты на обслуживание импортного оборудования. При этом удорожание угля создаёт дополнительную нагрузку на металлургические предприятия, использующие его при производстве стали.

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Ранее ФАС сообщила о 125 соглашениях по сдерживанию цен на топливо в 44 регионах. Также антимонопольная служба возбудила 67 дел из-за нарушений на топливном рынке и выдала участникам отрасли 99 предупреждений.

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Никита Никонов
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