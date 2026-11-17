Глиобластома — одна из самых агрессивных опухолей головного мозга, однако даже у двух пациентов с таким диагнозом болезнь может протекать по-разному, рассказала нейроонколог, доктор медицинских наук Марина Мацко. По её словам, то, как опухоль ответит на лечение, зависит в том числе от генетических особенностей её клеток.

Что именно запускает развитие глиобластомы, учёные пока не установили. В большинстве случаев она возникает спонтанно, и связать её появление с каким-либо внешним воздействием не удаётся. О других опухолях мозга известно больше.

Например, при диффузных глиомах низкой степени злокачественности врачи хорошо изучили роль мутации в гене IDH. Такое изменение запускает в клетке процессы, которые способствуют росту опухоли. Врач привела в пример астроцитомы и олигодендроглиомы.

«В отдельных случаях выявляются наследственные синдромы, фатально повышающие риск развития нескольких видов опухолей у одного человека», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Ранее в ФМБА рассказали о разработке персонализированной вакцины для лечения глиобластомы. Специалисты завершили доклинические испытания. Препарат предназначен для людей, у которых уже обнаружили опухоль.