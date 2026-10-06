Фетисов: Овечкин поступил правильно, объявив о завершении карьеры в НХЛ

Для «Вашингтон Кэпиталз» решение Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона обернётся дополнительной мотивацией. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Он назвал поступок капитана правильным и классическим. Овечкин объявил, что этот сезон для него последний в лиге, и хочет получить от него удовольствие, а также попасть с командой в плей-офф.

По словам Фетисова, хоккеист снял вопросы, которые могли бы его растаскивать.

«Александр снял все вопросы, которые могли бы его растаскивать с командой, с семьёй, с болельщиками», — сказал он «Чемпионату».

Собеседник издания добавил, что Овечкин сосредоточился на сезоне. Ему пожелали удачи и исполнения задуманного.