Фетисов: Овечкин поступил правильно, объявив о завершении карьеры в НХЛ
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Для «Вашингтон Кэпиталз» решение Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона обернётся дополнительной мотивацией. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
Он назвал поступок капитана правильным и классическим. Овечкин объявил, что этот сезон для него последний в лиге, и хочет получить от него удовольствие, а также попасть с командой в плей-офф.
По словам Фетисова, хоккеист снял вопросы, которые могли бы его растаскивать.
«Александр снял все вопросы, которые могли бы его растаскивать с командой, с семьёй, с болельщиками», — сказал он «Чемпионату».
Собеседник издания добавил, что Овечкин сосредоточился на сезоне. Ему пожелали удачи и исполнения задуманного.
Напомним, ранее Александр Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что принял решение вместе с семьёй ещё летом. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с Life.ru пожелала Овечкину рекордно завершить карьеру за океаном.
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