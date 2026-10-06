Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 12:14

Фетисов: Овечкин поступил правильно, объявив о завершении карьеры в НХЛ

Обложка © ТАСС / DARRYL DYCK / AP

Обложка © ТАСС / DARRYL DYCK / AP

Для «Вашингтон Кэпиталз» решение Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона обернётся дополнительной мотивацией. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Он назвал поступок капитана правильным и классическим. Овечкин объявил, что этот сезон для него последний в лиге, и хочет получить от него удовольствие, а также попасть с командой в плей-офф.

По словам Фетисова, хоккеист снял вопросы, которые могли бы его растаскивать.

«Александр снял все вопросы, которые могли бы его растаскивать с командой, с семьёй, с болельщиками», — сказал он «Чемпионату».

Собеседник издания добавил, что Овечкин сосредоточился на сезоне. Ему пожелали удачи и исполнения задуманного.

Билеты на последний домашний матч Овечкина в НХЛ продают за $6,1 тыс.
Билеты на последний домашний матч Овечкина в НХЛ продают за $6,1 тыс.

Напомним, ранее Александр Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что принял решение вместе с семьёй ещё летом. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с Life.ru пожелала Овечкину рекордно завершить карьеру за океаном.

Больше новостей о хоккее, НХЛ и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Вячеслав Фетисов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar