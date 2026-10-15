Фидан и представители 11 стран покинули зал СВМДА из-за президента Израиля

Глава МИД Турции Хакан Фидан в знак протеста покинул зал саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку, когда президент Израиля Ицхак Герцог начал своё выступление. Об этом сообщает турецкий портал Haber7.

Вместе с министром заседание демонстративно покинули представители ещё 11 государств. Среди них оказались делегации Палестины, Пакистана, Саудовской Аравии, Ирака, Египта, Кувейта, Катара, Иордании, Малайзии, Индонезии и Бангладеш. Дипломаты поднялись со своих мест и направились к выходу сразу после начала речи израильского лидера.

Инцидент произошёл 15 октября во время седьмого саммита СВМДА в столице Азербайджана. Турцию на мероприятии представляет Хакан Фидан, прибывший вместо президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Участники встречи обсуждают вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества.

Ранее Фидан назвал Израиль угрозой не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. Министр подчеркнул, что Анкара не намерена поддаваться на провокации, а продолжение нынешней политики Тель-Авива приведёт к дальнейшей международной изоляции страны.

Выступая на саммите в Баку, глава турецкого МИД также призвал международное сообщество решительно поддержать права палестинского народа. Он высказался за создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

А ранее десятки иностранных дипломатов покинули зал Генассамблеи ООН перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Демарш сопровождался неодобрительными возгласами, из-за которых председатель заседания неоднократно призывал присутствующих к порядку. При этом часть делегаций осталась на своих местах и встретила израильского премьера аплодисментами.