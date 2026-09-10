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Опубликовано 10 сентября, 16:47

ФИФА запретила ФК «Сочи» проводить трансферы

Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Анна Мейер

Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Анна Мейер

ФИФА временно запретила ФК «Сочи» проводить трансферы, сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.

Причины ограничений не уточняются. Они будут действовать с 9 сентября и продлятся следующие три трансферных окна. На момент публикации футбольный клуб набрал 19 очков в Первой лице, занимая третьей место в турнирной таблице. В этом сезоне команда сыграла десять матчей.

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Ранее был анонсирован матч между сборной России по футболу и национальной командой Нигерии. Игра пройдёт 6 октября в Нижнем Новгороде. Она станет частью Матч запланирован на 6 октября. Эта игра станет частью осеннего подготовительного сбора.

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Матвей Константинов
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