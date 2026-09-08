Сборная России сыграет с командой Нигерии в Нижнем Новгороде

Сборная России по футболу сыграет с командой Нигерии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матч запланирован на 6 октября. Эта игра станет частью осеннего подготовительного сбора, стартующего 21 сентября.

Что касается истории противостояния с африканской сборной, то команды пересекались лишь однажды. Это случилось летом 2025 года в «Лужниках», тогда зрители увидели два гола, а победителя выявить не удалось.

Сборная Нигерии занимает 26-е место в рейтинге ФИФА. «Суперорлы» трижды выигрывали Кубок африканских наций.

Для Нижнего Новгорода предстоящее событие станет лишь вторым опытом приёма главной команды страны. В июне 2019 года на местном газоне проходил отборочный матч Евро-2020 против Кипра. В той встрече российские футболисты добились минимального преимущества.

Последний раз сборная России выходила на поле 9 июня. Тогда команда Валерия Карпина уверенно переиграла Тринидад и Тобаго — 3:0. Голами отметились Бевеев, Сильянов и Батраков, а на последнем рубеже играли Митрюшкин и Адамов.