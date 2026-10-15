Фигуранты дела об убийстве военного в Севастополе получили до 25 лет колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух пособников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Сергей Козлов и Евгения Самойлова решением судебной коллегии признаны виновными в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений террористической направленности.

Следствием и судом установлено, что фигуранты причастны к лишению жизни военнослужащего Вооружённых сил Российской Федерации на территории Севастополя, уничтожению чужого имущества путем поджога машины с патриотическими знаками V и Z, а также к планированию взрыва железнодорожного полотна в Республике Крым с целью парализовать сообщение.

Судья назначил Сергею Козлову наказание в виде 25 лет лишения свободы, при этом начальные пять лет осуждённому предстоит провести в тюремных застенках. Кроме того, ему предстоит выплатить денежное взыскание в размере полумиллиона рублей. Его сообщница Евгения Самойлова проведёт в колонии 17 лет и выплатит штраф суммой 300 тысяч рублей.

Сторона государственного обвинения в ходе прений настаивала на еще более жёстких мерах пресечения: прокурор ходатайствовал о назначении 28 лет заключения для Козлова и 22 лет лишения свободы для Самойловой.

Ранее двух командиров ВСУ заочно приговорили к длительным срокам за нападение на село Пороз в Белгородской области. Александру Волошину назначили 24 года лишения свободы, Алексею Тополенко — 22 года.