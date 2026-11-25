Российский фигурист Григорий Фёдоров сообщил, что ему предстоит операция из-за затянувшейся травмы голеностопа. Повреждение беспокоит спортсмена уже несколько месяцев и сейчас не позволяет ему тренироваться и готовиться к соревнованиям. Об этом фигурист рассказал в обращении к болельщикам, опубликованном в Telegram-канале его команды поддержки.

«В связи с травмой голеностопа, которая тревожит меня последние несколько месяцев, в данный момент я не могу тренироваться и готовиться к соревнованиям. Сейчас я прохожу курс лечения и готовлюсь к операции», — сообщил Фёдоров.

Спортсмен также поблагодарил поклонников за поддержку и тёплые слова, которые помогают ему пережить непростой период. О сроках хирургического вмешательства и продолжительности последующего восстановления фигурист пока не рассказал.

В нынешнем сезоне Фёдоров выступил на третьем этапе Гран-при России «Красноярье», где занял восьмое место с результатом 209,24 балла. Позднее фигурист снялся с этапа российской серии в Омске, сославшись на состояние здоровья.

Ранее Life.ru писал, что двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева вновь вынуждена отказаться от тренировок на льду из-за проблем со здоровьем. У 15-летней фигуристки обнаружили воспаление сразу двух ягодичных мышц. Позднее Федерацию фигурного катания России официально уведомили об отчислении Елены Костылевой из академии Плющенко. Генеральный директор школы Яна Рудковская заявила, что лично изложила причины этого решения в приказе.