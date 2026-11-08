18-летняя Камилла Нелюбова завоевала золото четвёртого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Екатеринбурге. Спортсменка удержала лидерство после короткой программы и уверенно выиграла соревнования среди женщин, набрав в общей сложности 217,06 балла.

Нелюбова начала турнир с успешного проката короткой программы, за которую получила 78,67 балла. В произвольной фигуристка заработала ещё 138,39 балла. Ближайшую соперницу она опередила более чем на 11 баллов.

Серебряную медаль завоевала Арина Кудлай, сумевшая подняться с четвёртого места после первого дня соревнований. За два выступления она набрала 205,40 балла. Бронза досталась Злате Буре с результатом 205,17 балла — от второго места её отделили всего 0,23 балла.

А вот участница Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян осталась без награды. После короткой программы она занимала вторую строчку, однако произвольный прокат изменил расстановку сил. За второе выступление фигуристка получила 131,28 балла с учётом двух баллов штрафа и завершила турнир на четвёртом месте с суммой 203,60.

Для Нелюбовой это не первый крупный успех в нынешнем сезоне. В октябре она победила на стартовом этапе Гран-при России в Казани. Кроме того, фигуристка является бронзовым призёром финала национальной серии 2026 года.