Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал от депутатов вынести вотум недоверия правительству страны из-за присутствия французских военнослужащих на Украине. Политик обвинил власти в нарушении Конституции и призвал парламентариев добиваться отставки кабинета министров. Об этом он написал в соцсети X.

«Правительство действительно попирает Конституцию! Депутаты должны как можно скорее его свергнуть, приняв вотум недоверия», — заявил Филиппо.

Поводом для резкого заявления стала позиция французских властей относительно статьи 35 Конституции. Она предусматривает, что правительство обязано уведомлять парламент о зарубежном военном вмешательстве не позднее трёх дней после его начала. Если операция продолжается более четырёх месяцев, её продление требует парламентского разрешения.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил присутствие французских военных специалистов на Украине. По словам министра, речь идёт о небольшом числе инструкторов и технических специалистов, которые обучают украинских военнослужащих и обслуживают вооружение вдали от линии фронта. При этом Барро подчеркнул, что Франция не участвует непосредственно в боевых действиях, а потому власти не считают необходимым применять к этой миссии статью 35.

Филиппо оспорил такую трактовку. По его мнению, конституционная норма распространяется на зарубежное вмешательство вооружённых сил независимо от того, участвуют ли военнослужащие в боях. Политик считает, что действия правительства требуют парламентской реакции вплоть до вынесения вотума недоверия.

Ранее Life.ru сообщал, что Филиппо запустил петицию против присутствия французских военных на Украине. В обращении политик потребовал соблюдать Конституцию, прекратить военную и финансовую поддержку Киева и пересмотреть политику Парижа в отношении конфликта.