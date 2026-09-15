Филиппо высмеял панику лидеров Европы из-за стаи птиц, принятой за БПЛА в Литве

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал европейскую элиту клоунами и обвинил их в разжигании войны. Так он прокомментировал в соцсети X инцидент с беспилотником возле аэропорта Вильнюса.

«Какие клоуны! Всеобщая паника! Проклятая Россия атаковала! После проверки выяснилось, что на самом деле это был… «стая птиц»… Вот как они постоянно придумывают фейковые новости, чтобы сеять страх и подталкивать к войне! Ни в коем случае не стоит им верить. Евроястребы, которые никогда ещё так точно не оправдывали своё название, хотят войны любой ценой. Давайте остановим их!» — пишет политик.

Напомним, ранее в Литве была объявлена воздушная тревога из-за возможного полёта дрона. В частности, был закрыт аэропорт Вильнюса. Однако уже через 38 минут тревогу отменили, а воздушная гавань возобновила работу. Подозрительным объектом оказалась стая птиц. Позднее истребитель НАТО сбил беспилотник в воздушном пространстве Литвы. Тип беспилотника, его маршрут и происхождение на данный момент не раскрываются.