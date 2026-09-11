Крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair столкнулась с серьёзной конкуренцией со стороны китайских перевозчиков. После закрытия российского воздушного пространства для западных авиакомпаний финские самолёты вынуждены летать более длинными маршрутами. При этом китайские компании сохраняют возможность использовать российское небо, что даёт им преимущество на рейсах между Китаем и Европой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора Finnair Туркка Куусисто.

«Это крайне несправедливое и неравное игровое поле», — сказал Куусисто.

Сейчас перелёт Finnair из Шанхая в Хельсинки занимает больше 12 часов. До закрытия российского воздушного пространства такой рейс длился около восьми часов. Из-за увеличения времени в пути финский перевозчик сталкивается с дополнительными трудностями в конкуренции за пассажиров.

Куусисто отметил, что китайские авиакомпании продолжают увеличивать объёмы перевозок между Китаем и Европой. При этом они используют более короткие маршруты через российское воздушное пространство, что даёт им преимущество перед западными конкурентами. Глава Finnair также указал на растущую конкуренцию со стороны авиакомпаний из стран Персидского залива.

После начала СВО 24 февраля 2022 года европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. В ответ Россия ограничила полёты над своей территорией для перевозчиков из 36 государств, включая Финляндию.

Ранее финские депутаты призывали власти закрыть воздушное пространство для ВСУ, однако соответствующие меры не последовали. Вместо этого финские власти закрыли расследование падения четырёх украинских военных дронов, найденных на территории страны весной. Все аппараты несли взрывчатку, но оснований для дальнейшего уголовного преследования не нашли.