Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что регулярно сталкивается с угрозами из-за своей публичной позиции по украинскому конфликту. Политик связывает давление с призывами к мирному урегулированию и критикой военной помощи Киеву. Об этом он написал в социальной сети X.

«Я довольно часто получаю угрозы за то, что выступаю за мир», — сообщил Мема.

Финский политик неоднократно критиковал подход европейских властей к конфликту на Украине. В своих выступлениях он призывал отказаться от дальнейшей эскалации, прекратить поставки вооружений Киеву и вернуться к дипломатическим переговорам.

Ранее Мема уже рассказывал о попытках запугивания. В январе 2026 года он утверждал, что неизвестные угрожали ему повторением судьбы американского активиста Чарли Кирка, убитого в 2025 году. По словам политика, давление усилилось после публикаций о нём в финских СМИ.

Недавно Армандо Мема обвинил Евросоюз в давлении на инакомыслящих. В середине октября политик заявил, что свобода слова в Европе находится под угрозой, а критики политики Брюсселя всё чаще сталкиваются с ограничениями.

Об угрозах в свой адрес также сообщал финский военкор Кости Хейсканен. По словам журналиста, ему начали поступать агрессивные сообщения из Финляндии после поездки в Крым и публикации репортажей с полуострова. Некоторые радикально настроенные пользователи угрожали мужчине расправой.